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Лента новостей / В регионе

В Курской области развиваеся промышленный туризм

 На 6 предприятиях уже сейчас готовы принять туристов. 

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На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева разработано 5 туристических маршрутов. 
Любой желающий может увидеть, как огромные БелАЗы кажутся крошечными, когда они передвигаются по карьеру, глубина которого больше, чем высота башни «Федерация» в Москва-Сити. Побывать на фабрике окомкования, увидеть технологический процесс превращения руды в окатыши, и узнать, как от этих тяжелых металлических шариков зависит российская экономика. Узнать о горнорудном деле, о мастерах, инженерах, специалистах, работающих в этой отрасли, о людях, добывающих руду. И, конечно же, отведать настоящий горняцкий обед.
 Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте https://hochunamgok.ru/.
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