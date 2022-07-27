В Курской области развиваеся промышленный туризм
На 6 предприятиях уже сейчас готовы принять туристов.
Любой желающий может увидеть, как огромные БелАЗы кажутся крошечными, когда они передвигаются по карьеру, глубина которого больше, чем высота башни «Федерация» в Москва-Сити. Побывать на фабрике окомкования, увидеть технологический процесс превращения руды в окатыши, и узнать, как от этих тяжелых металлических шариков зависит российская экономика. Узнать о горнорудном деле, о мастерах, инженерах, специалистах, работающих в этой отрасли, о людях, добывающих руду. И, конечно же, отведать настоящий горняцкий обед.
Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте https://hochunamgok.ru/.