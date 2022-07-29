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Лента новостей / В регионе

В Курской области запустили новый пилотный проект

Новый пилотный проект направлен на снижение смертности.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл

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Посещение курян производится по спискам, которые предоставляют врачи поликлиник на основании медицинских показаний. В первую очередь это пациенты не обращавшиеся за медицинской помощью более 2 лет.

Для работы Диспансерного патруля дополнительно выделили 3 машины скорой помощи. Данный проект осуществляют 3 медицинских учреждения областного центра – поликлиники №1, №5 и №6.

В планах за месяц обследовать около 2 тысяч человек. Проект реализуется за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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