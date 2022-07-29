В Курской области запустили новый пилотный проект
Новый пилотный проект направлен на снижение смертности.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл
Посещение курян производится по спискам, которые предоставляют врачи поликлиник на основании медицинских показаний. В первую очередь это пациенты не обращавшиеся за медицинской помощью более 2 лет.
Для работы Диспансерного патруля дополнительно выделили 3 машины скорой помощи. Данный проект осуществляют 3 медицинских учреждения областного центра – поликлиники №1, №5 и №6.
В планах за месяц обследовать около 2 тысяч человек. Проект реализуется за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.