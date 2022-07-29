В Курской области запустили новый пилотный проект

Новый пилотный проект направлен на снижение смертности.

Участковая медсестра и бригада скорой помощи проводят осмотры людей с болезнями системы кровообращения на дому.Посещение курян производится по спискам, которые предоставляют врачи поликлиник на основании медицинских показаний. В первую очередь это пациенты не обращавшиеся за медицинской помощью более 2 лет.Для работы Диспансерного патруля дополнительно выделили 3 машины скорой помощи. Данный проект осуществляют 3 медицинских учреждения областного центра – поликлиники №1, №5 и №6.В планах за месяц обследовать около 2 тысяч человек. Проект реализуется за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.