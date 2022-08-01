В Курских школах появятся советники по воспитанию
В 60 школах Курска появятся советники по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл
Конкурсные испытания успешно прошли 125 педагогов из образовательных организаций города Курска. 60 из них вошли в кадровый резерв советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями и в ближайшее время пройдут обучение на сайте Корпоративного университета РДШ.
Как сообщили в ведомстве, уже с 1 сентября советники начнут работу в 60 общеобразовательных организациях города.