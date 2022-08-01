Спортивный марафон «Книжная формула здоровья» стартует в Курске
Марафон «Книжная формула здоровья» проведут в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022.
Тематические программы «Книжная формула здоровья» состоятся:
2 августа:
11.00-12.00 - Детский парк (ул. Союзная, 26);
11.00-12.00 - сквер микрорайона «Волокно»;
11.00-13.00 - площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).
3 августа:
10.00-11.00 - 17-й Степной переулок;
11.00-12.30 - парк Железнодорожников;
17.00-19.00 - парк Героев Гражданской войны.
4 августа:
11.00-12.30 - парк им. Дзержинского;
11.00-12.30 - парк КЗТЗ;
11.00-12.30 - Театральная площадь;
17.00-19.00 - пл. Рокоссовского.
Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить при отсутствии дождя.