Спортивный марафон «Книжная формула здоровья» стартует в Курске

Марафон «Книжная формула здоровья» проведут в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022.

Мероприятие объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации.Тематические программы «Книжная формула здоровья» состоятся:2 августа:11.00-12.00 - Детский парк (ул. Союзная, 26);11.00-12.00 - сквер микрорайона «Волокно»;11.00-13.00 - площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).3 августа:10.00-11.00 - 17-й Степной переулок;11.00-12.30 - парк Железнодорожников;17.00-19.00 - парк Героев Гражданской войны.4 августа:11.00-12.30 - парк им. Дзержинского;11.00-12.30 - парк КЗТЗ;11.00-12.30 - Театральная площадь;17.00-19.00 - пл. Рокоссовского.Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить при отсутствии дождя.