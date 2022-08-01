В Курске состоятся соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022"
В Курске на территории Детского парка состоятся традиционные Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022".
Победителей будут определять в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин.
Комиссия по допуску работает 11 - 12 августа с 10:00 до 17:00 по адресу: город Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», тел.: 730-721.
Каждый участник должен сообщить комиссии название своей команды, а также представить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.