В Курске состоятся соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022"

В Курске на территории Детского парка состоятся традиционные Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022".

Соревнования пройдут 13 августа, торжественное открытие в 11:00!Победителей будут определять в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин.Комиссия по допуску работает 11 - 12 августа с 10:00 до 17:00 по адресу: город Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», тел.: 730-721.Каждый участник должен сообщить комиссии название своей команды, а также представить следующие документы:- паспорт или свидетельство о рождении;- полис обязательного медицинского страхования;- справку о допуске врача;- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.