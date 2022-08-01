  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На станции Поныри создадут историко-мемориальный комплекс

На станции Поныри в Курской области будет создан историко-мемориальный комплекс.

Читайте также

Его открытие пройдет на 80-летие победы в Курской битве. В здании вокзала оформят зал, посвященный истории станции Поныри и железнодорожных спецформирований. В экспозиции будут собраны документы и фотографии разных лет, инвентарь и инструменты железнодорожников.

Существующий зал воинской славы пополнят копии вооружения, обмундирования различных родов войск, принимавших участие в Курской битве. В зале планируется установить мультимедийный модуль «Книга Памяти» со сведениями о погибших в боях возле станции военнослужащих и железнодорожниках, выполнявших свой трудовой долг в военные годы.

Около вокзала будет мемориальная композиция «Железнодорожная восстановительная летучка». В нее войдут экспонаты подвижного состава периода Великой Отечественной войны: головная платформа, груженая рельсами и шпалами для ремонта пути, вагон-теплушка, цистерна с водой и паровоз. Дополнит композицию скульптурная группа, воссоздающая сцену ремонта железнодорожного полотна после бомбежки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курск поступит назальная вакцина для ревакцинирования

В Курске состоятся соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022"

Спортивный марафон «Книжная формула здоровья» стартует в Курске

В Курских школах появятся советники по воспитанию

В Курской области запустили новый пилотный проект

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске