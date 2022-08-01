«Телекомпания «ТАКТ»: на утро понедельника было выявлено 43 инфицированных. На минувшей неделе число заболевших балансировало у отметки +35 ежедневно.За прошедшие несколько дней количество регистрируемых случаев коронавируса незначительно увеличилось. Как пишет
Курянам напомнили о важности своевременной ревакцинации от COVID-19. Как отметил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, увеличение числа посетителей в прививочных пунктах уже наблюдается. Повышению интереса к прививочной кампании будет способствовать применение назальной вакцины. Специальные насадки для неё – атомайзеры – прибудут в регион уже в ближайшие дни. Пока их количество будет равно 10 тысячам штук.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области рассказал, что 5 тысяч атомайзеров пойдут на здравоохранение и социальную защиту, для ревакцинирования сотрудников больниц, скорой медицинской помощи, фельдшеров и других медицинских работников. Остальные 5 тысяч отдадут в «МегаГринн», и в «МегаГринне» будет проходить ревакцинация атомайзером.
Кроме того, на текущей неделе в торговом комплексе должны открыть Центр здоровья, где куряне смогут пройти обследование и получить рекомендации врачей.
В Курск поступит назальная вакцина для ревакцинирования
На оперативном совещании губернатор Курской области Роман Старовойт поднял тему эпидситуации в регионе.