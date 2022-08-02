Курск готовится к празднованию 990-летия
Празднование 990-летия Курска в этом году состоится 4 сентября.
Идёт подготовка к размещению оборудования. Уже проходят работы по улице Горького, которая 4 сентября временно станет пешеходной.
Массовые мероприятия пройдут на Красной площади, в Первомайском парке, на улицах Горького и Ленина, на Театральной площади, на Боевке и в пикник-парке «Новая Боевка», в парке «Бородино», в сквере «Молодёжный», парке Железнодорожников, сквере на площади Перекальского, в парке им. Дзержинского и других крупных площадках по всему городу.