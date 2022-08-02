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Курск готовится к празднованию 990-летия

Празднование 990-летия Курска в этом году состоится 4 сентября. 

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Город уже начали подготавливать к запланированным мероприятиям, постепенно приводят в порядок тротуары, дороги, наружное освещение и озеленение на локациях, задействованных в праздничных торжествах. Световые консоли, перетяжки, флаги с триколором и логотипом «Курск 990», разноцветные флажки, арт-объекты.

Идёт подготовка к размещению оборудования. Уже проходят работы по улице Горького, которая 4 сентября временно станет пешеходной.

 Массовые мероприятия пройдут на Красной площади, в Первомайском парке, на улицах Горького и Ленина, на Театральной площади, на Боевке и в пикник-парке «Новая Боевка», в парке «Бородино», в сквере «Молодёжный», парке Железнодорожников, сквере на площади Перекальского, в парке им. Дзержинского и других крупных площадках по всему городу.
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