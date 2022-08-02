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Лента новостей / В регионе

Сегодня, 03 августа пройдут плановые пожарно-тактические учения

В здании концертного зала «Свиридовский» по адресу ул. Сонина д.4 (бывший «Дом офицеров») будут проводиться плановые пожарно-тактические учения.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл

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Учения направлены на отработку практических действия по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

С 15.00 по городу будет передвигаться специальная и пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Просим автомобилистов и жителей города с пониманием отнестись к данным обстоятельствам. Проведение учений – один из важнейших элементов обеспечения безопасности.
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