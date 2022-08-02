Сегодня, 03 августа пройдут плановые пожарно-тактические учения

В здании концертного зала «Свиридовский» по адресу ул. Сонина д.4 (бывший «Дом офицеров») будут проводиться плановые пожарно-тактические учения.

Учения направлены на отработку практических действия по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.С 15.00 по городу будет передвигаться специальная и пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.Просим автомобилистов и жителей города с пониманием отнестись к данным обстоятельствам. Проведение учений – один из важнейших элементов обеспечения безопасности.