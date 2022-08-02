  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В родильном отделении БСМП удаленно оформляют свидетельство о рождении

В роддоме БСМП открылось удаленное рабочее место сотрудника органа ЗАГС.
Фото: ТК Такт

Читайте также

Теперь все мамы после появления на свет ребёнка смогут оформить все необходимые документы без личного визита в госорганы и получить свидетельство о рождении сразу в медучреждении.

«Рождение ребенка – радостное событие для всей семьи. По последним данным, в июле у нас заметно выросло количество браков, разводов становится меньше. За 7 месяцев этого года зарегистрировано более 4,5 тыс. детей. Для удобства мам в родильных отделениях будем открывать удаленные места сотрудников ЗАГС», – сказал заместитель губернатора Курской области Андрей Викторович Белостоцкий.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В музее «Усадьба А.А. Фета» пройдут медовые выходные

В Курской области пройдут съемки фильма

Сегодня, 03 августа пройдут плановые пожарно-тактические учения

Курск готовится к празднованию 990-летия

В Курск поступит назальная вакцина для ревакцинирования

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске