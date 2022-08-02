В родильном отделении БСМП удаленно оформляют свидетельство о рождении

В роддоме БСМП открылось удаленное рабочее место сотрудника органа ЗАГС.

Теперь все мамы после появления на свет ребёнка смогут оформить все необходимые документы без личного визита в госорганы и получить свидетельство о рождении сразу в медучреждении.«Рождение ребенка – радостное событие для всей семьи. По последним данным, в июле у нас заметно выросло количество браков, разводов становится меньше. За 7 месяцев этого года зарегистрировано более 4,5 тыс. детей. Для удобства мам в родильных отделениях будем открывать удаленные места сотрудников ЗАГС», – сказал заместитель губернатора Курской области Андрей Викторович Белостоцкий.