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В Курске временно перекроют 8 участков дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет перекрыто автомобильное движение на улицах Карла Либкнехта, Ломоносова, Чехова, Щепкина.

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Дорожные работы начнутся с 4 августа.

Временное прекращение движения транспортных средств:

- по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 4 августа до 21:00 6 августа;
- по ул. Карла Либкнехта на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 7 августа до 21:00 9 августа;
- по ул. Ломоносова на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 11 августа до 21:00 13 августа;
- по ул. Ломоносова на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 14 августа до 21:00 16 августа;
- по ул. Чехова на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 17 августа до 21:00 19 августа;
- по ул. Чехова на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 20 августа до 21:00 22 августа;
- по ул. Щепкина на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 23 августа до 21:00 25 августа;
- по ул. Щепкина на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 26 августа до 21:00 28 августа.
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