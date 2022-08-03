В Курске временно перекроют 8 участков дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет перекрыто автомобильное движение на улицах Карла Либкнехта, Ломоносова, Чехова, Щепкина.

Дорожные работы начнутся с 4 августа.Временное прекращение движения транспортных средств:- по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 4 августа до 21:00 6 августа;- по ул. Карла Либкнехта на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 7 августа до 21:00 9 августа;- по ул. Ломоносова на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 11 августа до 21:00 13 августа;- по ул. Ломоносова на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 14 августа до 21:00 16 августа;- по ул. Чехова на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 17 августа до 21:00 19 августа;- по ул. Чехова на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 20 августа до 21:00 22 августа;- по ул. Щепкина на участке от Большевиков до ул. Суворовской с 09:00 23 августа до 21:00 25 августа;- по ул. Щепкина на участке от ул. Дзержинского до ул. Большевиков с 09:00 26 августа до 21:00 28 августа.