В Курске состоится чемпионат России по велоспорту
Порядка 100 сильнейших велосипедистов страны приедут в Курск.
9-10 августа.
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди мужчин и юниоров 17-18 лет.
9 августа: индивидуальная гонка. Дистанция 25 км. Место проведения: южный обход города Курска.
10 августа: групповая гонка. Дистанции 108 км (юниоры) и 135 км (взрослые). Место проведения: дорога В. Медведица - д. Разиньково.
11 августа по кольцевому маршруту на проспекте Плевицкой пройдет шоссе – критериум.
Из-за соревнований движение автотранспорта будет временно ограничено.