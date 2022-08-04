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Лента новостей / В регионе

В Курске состоится чемпионат России по велоспорту

Порядка 100 сильнейших велосипедистов страны приедут в Курск.

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В региональном комитете по ФК и спорту сообщили, что соревнования пройдут с 9 по 11 августа.

9-10 августа.
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди мужчин и юниоров 17-18 лет.

9 августа: индивидуальная гонка. Дистанция 25 км. Место проведения: южный обход города Курска.

10 августа: групповая гонка. Дистанции 108 км (юниоры) и 135 км (взрослые). Место проведения: дорога В. Медведица - д. Разиньково.

11 августа по кольцевому маршруту на проспекте Плевицкой пройдет шоссе – критериум.

Из-за соревнований движение автотранспорта будет временно ограничено.
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