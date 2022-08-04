В Курске состоится чемпионат России по велоспорту

Порядка 100 сильнейших велосипедистов страны приедут в Курск.

В региональном комитете по ФК и спорту сообщили, что соревнования пройдут с 9 по 11 августа.9-10 августа.Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди мужчин и юниоров 17-18 лет.9 августа: индивидуальная гонка. Дистанция 25 км. Место проведения: южный обход города Курска.10 августа: групповая гонка. Дистанции 108 км (юниоры) и 135 км (взрослые). Место проведения: дорога В. Медведица - д. Разиньково.11 августа по кольцевому маршруту на проспекте Плевицкой пройдет шоссе – критериум.Из-за соревнований движение автотранспорта будет временно ограничено.