В рамках проекта Российского военно-исторического общества «Маяки памяти» на территории Курской области установили 15 информационных дорожных знаков.

Два из таких знаков находятся в Фатежском районе.Один находится на трассе, на нем увековечена память о воинах 38-го мотоциклетного полка под командованием майора Абибулы Мустафаева. С 10 по 21 октября 1941 года они здесь занимали оборону, стремясь сдержать наступление превосходящих сил противника.Второй знак расположен у поселка Чермошной в октябре 1941 года защищали подступы к Фатежу и Курску с севера воины 133-й танковой бригады под командованием полковника Василия Полякова. В боях с врагом на этом направлении бригада потеряла 288 человек убитыми и ранеными, 30 танков получили повреждения.