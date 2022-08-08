В Курской области в следующем году отремонтируют 30 школ

В следующем году планируется сделать капитальный ремонт в 30 школах Курской области.

О планах капитального в следующем году рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.По его словам на ремонт будет выделено 1,5 миллиарда рублей, из них — 1,3 миллиарда федеральное финансирование.В этом году будет построена новая школа: первого сентября распахнёт свои двери Черновецкая школа на 100 учеников в Пристенском районе. А вот уже после новогодних каникул в январе-феврале 2023 года в Курске откроется школа на Клыкова на 1000 мест. В этих школах начнут преподавательскую деятельность 150 педагогов. Это тоже новые рабочие места.