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Лента новостей / В регионе

В Курской области в следующем году отремонтируют 30 школ

В следующем году планируется сделать капитальный ремонт в 30 школах Курской области.

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О планах капитального в следующем году рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам на ремонт будет выделено 1,5 миллиарда рублей, из них — 1,3 миллиарда федеральное финансирование.
В этом году будет построена новая школа: первого сентября распахнёт свои двери Черновецкая школа на 100 учеников в Пристенском районе. А вот уже после новогодних каникул в январе-феврале 2023 года в Курске откроется школа на Клыкова на 1000 мест. В этих школах начнут преподавательскую деятельность 150 педагогов. Это тоже новые рабочие места.
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