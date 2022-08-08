В Курске 10 августа будет прекращена подача газа
Прекращение подачи газа будет связано с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления.
Фото из официальной группы ВК Газпром межрегионгаз и газораспределение Курск
населённых пунктов Курского района х. Кислино; д. Кукуевка: ул. 1-я, 2-я Заповедная, пер. Заповедный, ул. Искристая, Кочетовская, Курская, Лазурная, Лесной пер., ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Лучистая, ул. Набережная, Набережный пер., ул. Рублевская, 1-й, 2-й, 3-й Рублевский пер., ул. 2-я Счастливая, ул. Счастливая, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Цветочный пер., ул. Центральная, Центральный пер.,ул. Школьная; д. 1-е Цветово: ул. Белгородский кв-л, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Придорожная, ул. Советская, ул. Степная, ул. Школьная, ул. Юности; д. Зорино: ул. Бетонная, ул. Добрая, ул. Железнодорожная, ул. Золотой Колос, ул. Пески, ул.Сосновая, ул. Центральная, ул. Соловьиная; с. Рышково:1-й, 2-й Школьный пр-д,ул. 1-я, 2-я, 3-я Соловьевка, ул. Гаражная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Пансионат им. Черняховского, ул. Полевая, С/Т «Взлет», ул. Центральная, ул. Школьная.