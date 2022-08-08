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Лента новостей / В регионе

В Курске 10 августа будет прекращена подача газа

Прекращение подачи газа будет связано с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления.
Фото из официальной группы ВК Газпром межрегионгаз и газораспределение Курск

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10 августа с 9-00 до 22-00 будет прекращена подача газа потребителям Сеймского округа по улицам: Ракитовая, Виноградная, Сливовая, Сливовый пер., Магистральная, Васильковая, Васильковый пер., Медвинская, Медвинский пер., Панинская, Дроздовская, Кукуевская, Кукуевский пер., Розовая, Розовый пер., Голубая, Голубой пер., Строительный проезд, Магистральный проезд, 1-я – 5-я Кислинская, 1-й, 2-й Кислинский проезд, 1-я – 3-я Степная, 1-й – 22-й Степные пер., Цветная, Броневая, Аэроклубная, Живописная, Удачная, Парашютная, Парашутный пер., Летная, Летный пер., Заповедная, Заповедный проезд, Окружная, Тростниковая, Заливная, Ипподромная, Плодовая, Малая, Сельская, Басьяновская, Колокольчиковая, Ромашковая, Жасминная, Журавлиная, Мостовая, С/Т «Лавсан»;

населённых пунктов Курского района х. Кислино; д. Кукуевка: ул. 1-я, 2-я Заповедная, пер. Заповедный, ул. Искристая, Кочетовская, Курская, Лазурная, Лесной пер., ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Лучистая, ул. Набережная, Набережный пер., ул. Рублевская, 1-й, 2-й, 3-й Рублевский пер., ул. 2-я Счастливая, ул. Счастливая, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Цветочный пер., ул. Центральная, Центральный пер.,ул. Школьная; д. 1-е Цветово: ул. Белгородский кв-л, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Придорожная, ул. Советская, ул. Степная, ул. Школьная, ул. Юности; д. Зорино: ул. Бетонная, ул. Добрая, ул. Железнодорожная, ул. Золотой Колос, ул. Пески, ул.Сосновая, ул. Центральная, ул. Соловьиная; с. Рышково:1-й, 2-й Школьный пр-д,ул. 1-я, 2-я, 3-я Соловьевка, ул. Гаражная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Пансионат им. Черняховского, ул. Полевая, С/Т «Взлет», ул. Центральная, ул. Школьная.
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