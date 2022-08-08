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В Сеймском округе будет приостановлена подача горячей воды

Специалисты филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» испытают на гидравлические потери тепловые сети в Сеймском округе областного центра, подключенные от ТЭЦ-1.

 

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На время испытаний – с 21:00 9 августа до 12:00 11 августа - будет приостановлена подача горячей воды в Сеймском округе.

«Такие испытания проводятся раз в пять лет для оценки качества подачи теплоносителя. Если на каких-то участках напор воды в трубопроводах окажется недостаточным, наши специалисты примут меры по улучшению гидравлического режима работы сетей», - пояснил управляющий директор филиала Евгений Артемов

 Справки по вопросам проведения испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.
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