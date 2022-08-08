Губернатор Курской области представил проект новой структуры исполнительной власти
Глава региона Роман Старовойт представил проект новой структуры исполнительной власти Курской области.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл
Правительство региона возглавит первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. В новой структуре власти предполагается 4 вице-премьера и 7 заместителей главы региона. Кадровые назначения в рамках формирования правительства должны состояться в течение 1-2 месяцев.
Также губернатор представил принципы госуправления и гражданской службы Курской области, которые были определены в ходе стратегической сессии. Миссией стало строительство успешного региона. В числе ценностей работы госслужащих честное служение людям, профессионализм, высокая культура, открытость.
Глава региона выразил надежду на то, что Экспертный совет будет собираться на постоянной основе. Существование совещательного органа теперь закреплено официально: Роман Старовойт подписал постановление о создании совета при губернаторе Курской области.