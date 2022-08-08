Губернатор Курской области представил проект новой структуры исполнительной власти

Глава региона Роман Старовойт представил проект новой структуры исполнительной власти Курской области.





Согласно принятому областной Думой в июле уставу региона, региональную администрацию трансформируют в правительство. Отраслевые органы, осуществляющие работу по реализации двух и более национальных проектов, предложено преобразовать в министерства; их будет 16.Правительство региона возглавит первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. В новой структуре власти предполагается 4 вице-премьера и 7 заместителей главы региона. Кадровые назначения в рамках формирования правительства должны состояться в течение 1-2 месяцев.Также губернатор представил принципы госуправления и гражданской службы Курской области, которые были определены в ходе стратегической сессии. Миссией стало строительство успешного региона. В числе ценностей работы госслужащих честное служение людям, профессионализм, высокая культура, открытость.Глава региона выразил надежду на то, что Экспертный совет будет собираться на постоянной основе. Существование совещательного органа теперь закреплено официально: Роман Старовойт подписал постановление о создании совета при губернаторе Курской области.