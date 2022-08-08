Реконструкция городских очистных сооружений уже идет
Работы проводятся по индивидуальному проекту, строится новая линия и модернизируется существующая инфраструктура.
На данный момент выполнена заливка первичного отстойника, возведено здание ультрафиолетового обеззараживания воды, в нем уже смонтировано оборудование. Выполнены 4 воздуходувки из 8. Монтаж аэротенков, где происходит биохимическая очистка сточной воды, выполнен на 95%. Закончены бетонные работы под преаэраторы. В здании доочистки сточных вод и первичных отстойников установлены дисковые фильтры.
Завершить все работы планируется до конца 2023 года.