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Лента новостей / В регионе

Реконструкция городских очистных сооружений уже идет

Работы проводятся по индивидуальному проекту, строится новая линия и модернизируется существующая инфраструктура.

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«До лета следующего года работа очистных будет переведена на новую ветку, неприятные запахи которые много лет беспокоили жителей близлежащих районов, исчезнут. Основные работы по реконструкции имеющихся мощностей запланированы после запуска нового оборудования»- рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

На данный момент выполнена заливка первичного отстойника, возведено здание ультрафиолетового обеззараживания воды, в нем уже смонтировано оборудование. Выполнены 4 воздуходувки из 8. Монтаж аэротенков, где происходит биохимическая очистка сточной воды, выполнен на 95%. Закончены бетонные работы под преаэраторы. В здании доочистки сточных вод и первичных отстойников установлены дисковые фильтры.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.
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