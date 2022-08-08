Росстат представил данные о естественном движении населения за 6 месяцев 2022 года
В нашем регионе смертность за указанный период снизилась на 10,8%.
Специалисты здравоохранения отмечают, что снижения данных показателей удалось добиться благодаря высоким темпам вакцинации в регионе.
В этом году в регионе запущен новый проект «Диспансерный патруль», который также позволит снизить показатели смертности. Бригада скорой помощи с участковой медсестрой проводит на дому осмотры людей с болезнями системы кровообращения. Списки курян для посещения составляют врачи поликлиник на основании медицинских показаний.
Также в районных больницах проводятся профилактические осмотры специалистами областной клинической больницы и онкоцентра.