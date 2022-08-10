Утверждена программа празднования 990-летия Курска
4 сентября пройдут праздничные мероприятия посвященные 990-летию Курска.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл
В этот день запланировано задействовать большое количество локаций. Это Театральная площадь, улица Ленина, Перекальского, Боева дача. Будут охвачены и все наши округа.
В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия. Также будет запущен проект пешеходной улицы Максима Горького.
Всех горожан и гостей Курска Администрация города приглашает на празднование Дня города.