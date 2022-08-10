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Лента новостей / В регионе

Утверждена программа празднования 990-летия Курска

 4 сентября пройдут праздничные мероприятия посвященные 990-летию Курска.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл

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В основе программы — «10 шагов к 1000-летию».

В этот день запланировано задействовать большое количество локаций. Это Театральная площадь, улица Ленина, Перекальского, Боева дача. Будут охвачены и все наши округа.

В День города пройдут различные культурные, спортивные, образовательные мероприятия. Также будет запущен проект пешеходной улицы Максима Горького.

Всех горожан и гостей Курска Администрация города приглашает на празднование Дня города.
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