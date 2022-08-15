Начат ремонту дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной
Подрядная организация ООО «ТЕРРА» начала работы по ремонту участка автомобильной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной.
На данный момент уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Запланировано выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси SP-16, укладку покрытия SP-16 толщиной 6 см.
Дорожниками будет произведена замена люков и решеток, укрепят обочины асфальтогранулянтом от фрезерования, установят дорожные знаки. А также нанесут дорожные разметки термопластиком после завершения ремонта.
Работы проводятся за счет дополнительного финансирования, выделенного Правительством РФ.