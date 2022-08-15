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Лента новостей / В регионе

Начат ремонту дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной

Подрядная организация ООО «ТЕРРА» начала работы по ремонту участка автомобильной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной.

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В комитете дорожного хозяйства сообщили, что будет отремонтирован участок протяженностью более 2,8 км.
На данный момент уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Запланировано выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси SP-16, укладку покрытия SP-16 толщиной 6 см.

Дорожниками будет произведена  замена люков и решеток, укрепят обочины асфальтогранулянтом от фрезерования, установят дорожные знаки. А также нанесут дорожные разметки термопластиком после завершения ремонта.

Работы проводятся за счет дополнительного финансирования, выделенного Правительством РФ.
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