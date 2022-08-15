Проект «Цифровые профессии» дает курянам возможность получить IT-специальности

Возможность получить IT-специальности, востребованные на рынке труда, даёт проект «Цифровые профессии» нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках проекта доступно более 115 различных курсов по IТ-направлениям: мобильная разработка, программирование, искусственный интеллект, дизайн, аналитика и другие.Граждане льготных категорий могут пройти обучение со скидкой 50%, 75% или 100%; это инвалиды, безработные, студенты, родители с детьми в возрасте до 3 лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону.По окончанию обучения слушатели курсов получат диплом о профессиональной переподготовке. Записаться на обучение можно на портале госуслуг.