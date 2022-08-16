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Лента новостей / В регионе

В Курске планируется благоустройство улицы Ленина

Благоустройство улицы Ленина и примыкающих к ней общественных территорий пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Центром компетенций разработан опрос на основе концепции благоустройства главной улицы нашего города для создания востребованных полезных пространств.

По результатам опроса курян архитекторы Центра смогут получить полезную информацию.
После завершения опроса все пожелания жителей Курска будут представлены в виде обобщённой статистики.

Проголосовать можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSIoir1hXYs.
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