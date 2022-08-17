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Курских дошколят учат правилам безопасности

Традиционно с малышами проводят занятия специалисты: сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

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Дошкольные организации Курска большое внимание уделяют формированию у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

В рамках «Клуба выходного дня» для родителей и детей - дошкольников Курска проходят совместные занятия. Здесь в игровой форме ребята учатся безопасному поведению в детском саду, дома и на улице.

Так, воспитанники детского сада № 77 и их родители стали участниками практикума «Азбука скорой медицинской помощи». Бригада скорой помощи обучала взрослых правилам остановки кровотечения, наложения повязок, первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах и переохлаждении. А дети узнали, как необходимо действовать в опасной ситуации и как правильно оказать первую медицинскую помощь.
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