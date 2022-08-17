В Курске состоится традиционный забег «Курский характер»

Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации и годовщине победы в Курской битве.

В воскресенье, 21 августа, состоится традиционный забег «Курский характер». Он пройдет уже в третий раз, в 23 муниципальных образованиях области.Забег стартует в 10:00, в нем примут участие 3 200 человек старше 12 лет.Дистанция в большинстве муниципальных образований составит 3 км, в Курске – 2 км для взрослых и детей, 6 км – для участников старше 18 лет. Старт будет дан на Красной площади. На время проведения забега «Курский характер» на центральных улицах движение транспорта будет ограничено.