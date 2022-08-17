В Курске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.





До 26 августа в Управлении Роспотребнадзора по Курской области будет работать горячая линия. В преддверии нового учебного года специалисты помогут курянам сориентироваться в вопросах качества и безопасности товаров детского ассортимента, расскажут о правах граждан, гарантированных законом о защите прав потребителей, а также помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров для детей.Получить консультацию по интересующим вопросам можно, позвонив по телефонам:- в г. Курске 8 (4712) 58-71-86;- в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8 (47148) 2-46-49;- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8 (47140) 2-14-88;- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8 (47143) 2-16-38;- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Мантуровском районах 8 (47145) 4-39-65.Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.