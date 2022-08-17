В селе Красниково Пристенского района пройдет праздник «Яблочный Спас»
19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки. Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.
На поляне перед лесом для любителей активного отдыха будет организована «Зона народных игр». Гости мероприятия смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.
Праздничные мероприятия около водяной мельницы продолжатся и в выходные дни – 20 и 21 августа.