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В селе Красниково Пристенского района пройдет праздник «Яблочный Спас»

19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Начнется он с молебна и освящения даров у храма Преображения Господня.

С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки. Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.

 На поляне перед лесом для любителей активного отдыха будет организована «Зона народных игр». Гости мероприятия смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.

Праздничные мероприятия около водяной мельницы продолжатся и в выходные дни – 20 и 21 августа.
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