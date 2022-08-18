В шести детских садах появятся спортплощадки

В 6 детсадах Курска по «Народному бюджету» появятся спортивные площадки.

В комитете образования города рассказали, что работы начаты в шести дошкольных учреждениях.Так, в детских садах №№ 91, 93, 131 уже приступили к исполнению проектов. В ближайшее время здесь появятся специализированные площадки, где дошкольники смогут заниматься спортом и проводить состязания и игры.К таким же переменам готовятся детские сады №№ 37 и 67, а в детском саду № 130 уже установлена спортплощадка и проведено обустройство территории.— Мы стараемся сделать все, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми. Занятия физической культурой оказывают не только общеукрепляющее действие, но и служат инструментом социализации. Поэтому важно, чтобы в каждом детском саду были созданы все условия для занятий физкультурой и спортом, — отметила и. о. председателя комитета образования Елена Российская.