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«Поезд Победы – Дорога памяти» 22 и 23 августа совершит памятные рейсы

22 и 23 августа «Поезд Победы – Дорога памяти» августа совершит памятные рейсы по местам боевой славы в честь 79-й годовщины победы на Курской дуге.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Его пассажирами станут ветераны войны и труда, руководство Курской области, работники железнодорожного транспорта, волонтёры. Поезд отправится с вокзала Курска после торжественного митинга.

В понедельник, 22 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Курск – Кшень. В пути он сделает остановки на станциях Щигры, Черемисиново и Мармыжи, каждая из которых хранит память о защитниках Отечества.

Во вторник, 23 августа, поезд проследует по маршруту Курск – Поныри. На станции Золотухино пассажиры примут участие в торжественном митинге и возложат цветы к мемориалу воинам-освободителям посёлка.
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