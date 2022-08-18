«Поезд Победы – Дорога памяти» 22 и 23 августа совершит памятные рейсы
22 и 23 августа «Поезд Победы – Дорога памяти» августа совершит памятные рейсы по местам боевой славы в честь 79-й годовщины победы на Курской дуге.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
В понедельник, 22 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Курск – Кшень. В пути он сделает остановки на станциях Щигры, Черемисиново и Мармыжи, каждая из которых хранит память о защитниках Отечества.
Во вторник, 23 августа, поезд проследует по маршруту Курск – Поныри. На станции Золотухино пассажиры примут участие в торжественном митинге и возложат цветы к мемориалу воинам-освободителям посёлка.