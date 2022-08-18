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После раскопов «Квадры» на дорогах просел асфальт

Контрольно-счётная палата Курска проверила эффективность использования бюджетных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 

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Как пишет "Курская правда":
Выводы аудиторов оказались неутешительными.

На отремонтированных недавно дорогах просел новый асфальт. И речь идёт о совсем свежем ремонте — объектах 2021 года наулицах Ломакина, Резиновой, Парковой, Обоянской, Чумаковской и ряде других.

Все  проседание произошли после ремонта теплосетей компанией «Квадра». Она после завершения ремонта тепломагистралей асфальтирует дороги другой смесью асфальтобетона, а не той, что требуется по нацпроекту. В результате на новых дорогах быстро появляются ямы.
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