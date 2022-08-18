После раскопов «Квадры» на дорогах просел асфальт

Контрольно-счётная палата Курска проверила эффективность использования бюджетных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как пишет "Курская правда":Выводы аудиторов оказались неутешительными.На отремонтированных недавно дорогах просел новый асфальт. И речь идёт о совсем свежем ремонте — объектах 2021 года наулицах Ломакина, Резиновой, Парковой, Обоянской, Чумаковской и ряде других.Все проседание произошли после ремонта теплосетей компанией «Квадра». Она после завершения ремонта тепломагистралей асфальтирует дороги другой смесью асфальтобетона, а не той, что требуется по нацпроекту. В результате на новых дорогах быстро появляются ямы.