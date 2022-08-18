Какой букет подарить девочке на день рождения

Все представительницы прекрасного пола любят, когда им дарят цветы. И юные леди, даже если им всего 5 лет, не исключение. Как не ошибиться с выбором букета, и какой будет уместным для дошкольницы или ученицы младших классов, а какой подойдет для более взрослой девочки?