  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Какой букет подарить девочке на день рождения

Все представительницы прекрасного пола любят, когда им дарят цветы. И юные леди, даже если им всего 5 лет, не исключение. Как не ошибиться с выбором букета, и какой будет уместным для дошкольницы или ученицы младших классов, а какой подойдет для более взрослой девочки?

Читайте также

Что делать, если племянница или внучка живёт в другом городе, и хочется её поздравить не только словами? Существует сервис по доставке цветов в Иркутске, Курске, и в любой другой регион России и мира — «Русский Букет». Более 10 лет он помогает поздравлять близких и проявлять внимание, ассортимент есть на любой случай жизни, в том числе и для юной именинницы.

Особенности детских букетов
  • маленькие девочки в возрасте 3 – 6 лет придут в восторг от ярких красных, оранжевых и фиолетовых соцветий. Не останутся они равнодушны и к букету, собравшему в себе все цвета радуги. Пестрые краски не только привлекут внимание, но и останутся в памяти на долгое время;
  • именинницам 7 – 15 лет принято дарить белые; нежно-розовые; небесно-голубые; кремовые оттенки, как символ чистоты и наивности;
  • детский букет должен источать легкий, приятный аромат — ребёнок обязательно захочет оценить его запах. Но не стоит забывать о возможной аллергии, поэтому выбирайте не слишком благоухающие бутоны;
  • учитывайте вес и размеры подарка — хрупкие девичьи ладошки просто не выдержат увесистую охапку;
  • попросите продавца удалить шипы со стеблей роз, чтобы не поранить пальцы получательницы.
Какие цветы выбрать

Для ребёнка букет цветов – особенный подарок, отличающийся от игрушек. Дети любят подражать взрослым, и, если девочка получит букет «как мама», ей это очень польстит. Особое место в воспоминаниях займёт букет от папы на важную дату. Но юные принцессы тоже имеют свой вкус, и лучше заранее узнать, какие цветы по душе именно вашей девочке. Одни будут "без ума" от букетика роз, а другие больше всего обрадуются полевым ромашкам. Универсальными в детских композициях считаются тюльпаны, хризантемы, герберы, альстромерии и гортензии. Главное, своевременно поставить цветы в воду и не забывать ухаживать за ними. 

Если вы ничего не понимаете в лентах, кружевах, воздушных шарах и медведях, а при фразе "купить букет для девочки" тут же идет голова кругом — обращайтесь в международную службу доставки цветов и подарков «Русский букет». Флористы приготовят презент, который произведет на виновницу торжества неизгладимое впечатление. Не забудьте дополнить букет сладостями и мягкой игрушкой, их также можно найти на сайте.  

Курьеры своевременно доставят заказ в любую точку земного шара. Главное правило компании — доставлять людям радость. И чтобы приятные эмоции оставались как можно дольше, букеты собираются исключительно из качественных, свежесрезанных цветов. В случае необходимости специалисты готовы дать рекомендации, как сохранить очарование букета на долгое время.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курск готовится празднования Дня города

Курск готовится празднования Дня города

После раскопов «Квадры» на дорогах просел асфальт

«Поезд Победы – Дорога памяти» 22 и 23 августа совершит памятные рейсы

В шести детских садах появятся спортплощадки

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске