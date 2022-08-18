Какой букет подарить девочке на день рождения

Особенности детских букетов
- маленькие девочки в возрасте 3 – 6 лет придут в восторг от ярких красных, оранжевых и фиолетовых соцветий. Не останутся они равнодушны и к букету, собравшему в себе все цвета радуги. Пестрые краски не только привлекут внимание, но и останутся в памяти на долгое время;
- именинницам 7 – 15 лет принято дарить белые; нежно-розовые; небесно-голубые; кремовые оттенки, как символ чистоты и наивности;
- детский букет должен источать легкий, приятный аромат — ребёнок обязательно захочет оценить его запах. Но не стоит забывать о возможной аллергии, поэтому выбирайте не слишком благоухающие бутоны;
- учитывайте вес и размеры подарка — хрупкие девичьи ладошки просто не выдержат увесистую охапку;
- попросите продавца удалить шипы со стеблей роз, чтобы не поранить пальцы получательницы.
Для ребёнка букет цветов – особенный подарок, отличающийся от игрушек. Дети любят подражать взрослым, и, если девочка получит букет «как мама», ей это очень польстит. Особое место в воспоминаниях займёт букет от папы на важную дату. Но юные принцессы тоже имеют свой вкус, и лучше заранее узнать, какие цветы по душе именно вашей девочке. Одни будут "без ума" от букетика роз, а другие больше всего обрадуются полевым ромашкам. Универсальными в детских композициях считаются тюльпаны, хризантемы, герберы, альстромерии и гортензии. Главное, своевременно поставить цветы в воду и не забывать ухаживать за ними.
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Курьеры своевременно доставят заказ в любую точку земного шара. Главное правило компании — доставлять людям радость. И чтобы приятные эмоции оставались как можно дольше, букеты собираются исключительно из качественных, свежесрезанных цветов. В случае необходимости специалисты готовы дать рекомендации, как сохранить очарование букета на долгое время.