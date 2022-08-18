Была представлена концепция музейной экспозиции областного краеведческого музея

Губернатору Роману Старовойту представили концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея.

Она разместится в здании мужской гимназии после окончания реставрации.Музей займет три этажа, там появятся экспозиции разных эпох. Общая площадь помещений превысит 3600 кв.м.Предлагается создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города.Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.