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Была представлена концепция музейной экспозиции областного краеведческого музея

Губернатору Роману Старовойту представили концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Она разместится в здании мужской гимназии после окончания реставрации.

Музей займет три этажа, там появятся экспозиции разных эпох. Общая площадь помещений превысит 3600 кв.м.
Предлагается создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города.

Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.
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