Была представлена концепция музейной экспозиции областного краеведческого музея
Губернатору Роману Старовойту представили концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Музей займет три этажа, там появятся экспозиции разных эпох. Общая площадь помещений превысит 3600 кв.м.
Предлагается создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города.
Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.