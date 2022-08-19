Курские школьники 1 сентября начнут с исполнения государственного гимна

С 1 сентября во всех школах города Курска учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага.

Министерством просвещения утвержден церемониал поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для этого за счет средств федерального бюджета общеобразовательные организации будут оснащены государственной символикой и флагштоками.Церемонии уже проходили в школах № № 46 и 58. А на летних каникул — в муниципальных лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных лагерях.— Исполнение гимна и поднятие флага — хорошая и необходимая традиция. Знание и уважение государственных символов Российской Федерации является важнейшим элементом воспитания. Все это позволит приобщить школьников к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и сохранению исторической памяти, — рассказали в комитете образования города.