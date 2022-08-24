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Лента новостей / В регионе

Парк имени С.Н. Перекальского отрементирован

Завершены работы по благоустройству парка имени С.Н. Перекальского.

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В парке заменили тротуарную плитку, установили лавочки, урны, подиум, городскую гостиную. Также были оборудованы пандусы для маломобильных групп населения, опоры освещения.

«Проведены снос и обрезка аварийных и старых деревьев, посажен газон. Установлена автоматическая система полива. В сентябре этого года планируем высадить 26 деревьев и 43 кустарника на территории парка и живой изгороди из самшита вдоль тротуаров», – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

На территории парка установили стенд с информацией о достопримечательностях центральной части Курска. С его помощью можно выбрать туристические объекты областного центра для пешеходной экскурсии по городу.
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