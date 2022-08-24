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В Курске пройдет патриотический велопробег

Уже начата регистрация на патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга – 2022».

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В велопробеге могут участвовать велосипедисты, спортсмены, члены спортивных клубов ЦФО. Возраст участников – от 18 до 35 лет. По пути следования велопробега пройдут короткие митинги и возложение цветов, а также краткие исторические экскурсии.

Велопробег пройдет 3 сентября по маршруту Курск (мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.») – стела «Ангел мира» (Фатежский район) – мемориал «Тепловские высоты» (Поныровский район) – поселок Поныри (Музей Курской битвы) – поселок Золотухино – местечко Свобода (музей «КП Центрального фронта») – Курск (мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»).

 Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и подать заявку на мероприятие по ссылке: https://myrosmol.ru/event/104291
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