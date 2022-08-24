В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

Вчера, 23 августа, в своем телеграмм канале губернатор Курской области написал о продлении «желтого» уровня.

Обращение губернатора:Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября.В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.