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Лента новостей / В регионе

В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

Вчера, 23 августа,  в своем телеграмм канале губернатор Курской области написал о продлении «желтого» уровня.

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Обращение губернатора:

Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября.

В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.
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