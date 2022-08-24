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В Курске стартовал городской августовский педсовет

С 23 по 30 августа в рамках августовского совещания работников системы образования города Курска «Ребенок как объект воспитания в век цифровых технологий. 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Среди них — предметные секции учебно-методических объединений учителей, дискуссионные площадки, организация активного пространства опен-эйр «Кластер методических открытий», туристический слет педагогических работников и другие. 

Торжественная часть совещания состоится 29 августа в 13 часов в кластере креативных индустрий и технологий «Поток» (г. Курск, ул. Луначарского, д.8). 
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