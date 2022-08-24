В Курске стартовал городской августовский педсовет
С 23 по 30 августа в рамках августовского совещания работников системы образования города Курска «Ребенок как объект воспитания в век цифровых технологий.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Среди них — предметные секции учебно-методических объединений учителей, дискуссионные площадки, организация активного пространства опен-эйр «Кластер методических открытий», туристический слет педагогических работников и другие.
Торжественная часть совещания состоится 29 августа в 13 часов в кластере креативных индустрий и технологий «Поток» (г. Курск, ул. Луначарского, д.8).