«Телекомпания «ТАКТ»:Как пишет
Курский кинофонд приглашает всех жителей и гостей города Курска присоединиться к этой киноакции на Театральной площади в 20:45. Зрителей ждет киновикторина, а после пройдет показ трех значимых российских картин 2021 и 2022 годов под открытым небом:
21.00 – фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+
22:50 – фантастическая комедия «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) 12+
00:40 – спортивная драма «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) 6+
Последний сеанс закончится около трех часов ночи. Советуем прихватить пледы.
Кроме того, с 18:30 до 20:30 часов на Театральной площади возле памятника А.С. Пушкину будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых. А в 19:00 выступят солисты филармонии и джаз-оркестр имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.
В Курске состоится Всероссийская акция «Ночь кино»
27 августа в Курской области уже в седьмой раз состоится Всероссийская акция «Ночь кино».
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"