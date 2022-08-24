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В Курске состоится Всероссийская акция «Ночь кино»

27 августа в Курской области уже в седьмой раз состоится Всероссийская акция «Ночь кино».
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»:
Курский кинофонд приглашает всех жителей и гостей города Курска присоединиться к этой киноакции на Театральной площади в 20:45. Зрителей ждет киновикторина, а после пройдет показ трех значимых российских картин 2021 и 2022 годов под открытым небом:

21.00 – фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) 6+
22:50 – фантастическая комедия «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) 12+
00:40 – спортивная драма «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) 6+

Последний сеанс закончится около трех часов ночи. Советуем прихватить пледы.

Кроме того, с 18:30 до 20:30 часов на Театральной площади возле памятника А.С. Пушкину будут работать интерактивные зоны для детей и взрослых. А в 19:00 выступят солисты филармонии и джаз-оркестр имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.
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