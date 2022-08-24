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Куряне за сутки перевели мошенникам около двух миллионов рублей

Жители Курска продолжают переводить мошенникам свои деньги.
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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За сутки пять курян добровольно перечислили свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Как сообщает «Телекомпания «ТАКТ»: один из пострадавших лишился 1 миллиона 78 тысяч рублей, поверив в легенду о «безопасном счете». Деньги он получил при помощи оформления займа в финансовом учреждении. Подписав необходимые документы, житель Курска не рассказал специалисту об истинных причинах оформления миллионного кредита.

Полиция Курской области проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению. «Безопасные счета», несанкционированные транзакции и аннулирование кредита по телефону – это уловки, которые используют аферисты для обмана доверчивых граждан. Если вам поступают подобные предложения от незнакомых лиц, помните – это мошенники!
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