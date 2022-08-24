Куряне за сутки перевели мошенникам около двух миллионов рублей
Жители Курска продолжают переводить мошенникам свои деньги.
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
Как сообщает «Телекомпания «ТАКТ»: один из пострадавших лишился 1 миллиона 78 тысяч рублей, поверив в легенду о «безопасном счете». Деньги он получил при помощи оформления займа в финансовом учреждении. Подписав необходимые документы, житель Курска не рассказал специалисту об истинных причинах оформления миллионного кредита.
Полиция Курской области проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению. «Безопасные счета», несанкционированные транзакции и аннулирование кредита по телефону – это уловки, которые используют аферисты для обмана доверчивых граждан. Если вам поступают подобные предложения от незнакомых лиц, помните – это мошенники!