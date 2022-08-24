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Лента новостей / В регионе

Курянам стали доступны новые услуги на портале госуслуг

Еще 6 массовых социально значимых услуг стали доступны курянам на портале госуслуг.

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В региональный перечень вошли:

● направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства;
● оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;
● оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан;
● заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке;
● выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;
● принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

«Все эти услуги жители региона могут получить онлайн, максимально быстро и удобно. Всего на портал госуслуг в Курской области выведено 78 массовых социально значимых услуг, до конца года добавится ещё 5», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев
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