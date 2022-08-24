Курянам стали доступны новые услуги на портале госуслуг

Еще 6 массовых социально значимых услуг стали доступны курянам на портале госуслуг.

В региональный перечень вошли:● направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства;● оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;● оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан;● заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке;● выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;● принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.«Все эти услуги жители региона могут получить онлайн, максимально быстро и удобно. Всего на портал госуслуг в Курской области выведено 78 массовых социально значимых услуг, до конца года добавится ещё 5», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев