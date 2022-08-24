  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

4 свалки ликвидировано в Курской области

В комитете природных ресурсов Курской области совместно с органами местного самоуправления ежегодно составляется и постоянно обновляется график ликвидации несанкционированных свалок.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

Читайте также

В регионе имеется 18 исторически сложившихся свалок. Ранее они считались районными и на них до 2010 года свозили отходы.

«В 2021 году и за 8 месяцев 2022 года органы местного самоуправления за счет собственных средств ликвидировали 2 свалки в Мантуровском районе и по одной в Большесолдатском и Касторенском районах. Их общая площадь составляет порядка 8 га», - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок находится на постоянном контроле в ведомстве и будет продолжена до ликвидации всех мест незаконного складирования отходов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Отключение холодной воды

Курянам стали доступны новые услуги на портале госуслуг

Куряне за сутки перевели мошенникам около двух миллионов рублей

В Курске состоится Всероссийская акция «Ночь кино»

В Курске стартовал городской августовский педсовет

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске