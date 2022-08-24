4 свалки ликвидировано в Курской области

В комитете природных ресурсов Курской области совместно с органами местного самоуправления ежегодно составляется и постоянно обновляется график ликвидации несанкционированных свалок.

В регионе имеется 18 исторически сложившихся свалок. Ранее они считались районными и на них до 2010 года свозили отходы.«В 2021 году и за 8 месяцев 2022 года органы местного самоуправления за счет собственных средств ликвидировали 2 свалки в Мантуровском районе и по одной в Большесолдатском и Касторенском районах. Их общая площадь составляет порядка 8 га», - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.Работа по ликвидации несанкционированных свалок находится на постоянном контроле в ведомстве и будет продолжена до ликвидации всех мест незаконного складирования отходов.