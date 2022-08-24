Отключение холодной воды

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 25 августа с 9.00 до 17.00 час будет прекращена подача холодной воды.





Холодное водоснабжение отключат в Железнодорожном округе. В центральной части Курска отключение пройдет по ул. Никитской- ул. Красный Октябрь- до ул. А. Невского и Сосновской; на ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Димитрова, ул. Горького, ул. Володарского, ул. Семеновская, ул. Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул. К. Маркса №12, №14, №31а,б, №33, №47, №51; ул. Никитская, 4,4б, 6, 8, ул. Ломакина, 1, 3, 5.Также без воды будут сидеть жители микрорайона КЗТЗ, ул. 50 Лет Октября с прилегающими улицами и ул. Дзержинского с прилегающими: ул. Большевиков, ул. Суворовская и Суворовские переулки, ул. Кр. Армии, ул. Пионеров с прилегающими улицами (от 50 Лет Октября-ул. Энгельса до ул. Советской-ул. Белинского), ул. Бойцов 9 Дивизии (кроме №185в №185ж), ул. Звездная, проспект В. Клыкова, проспект Н. Плевицкой, ул. Крымская, ул. Запольная, ул. Пучковка, улицы Орловские, ул. Студенческую, пр. Дружбы, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов), пр. Хрущева (четные номера домов), ул. Веспремскую, Майский бульвар (№9 и №11), ул. Энгельса, ул. Песковкая, ул. Литовская прилегающими улицами.Будет снижено давление в сетях водопровода в Северо-Западном микрорайоне: на ул. Косухина, ул. К. Воробьева, пр. Энтузиастов (четные номера документов), пр. Хрущева (нечетные номера домов), ул. Мыльникова, Майский бульвар, ул. Бойцов 9 Дивизии, 185в и 185ж.Справки по телефону 70-06-14