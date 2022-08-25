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В День города состоится III открытый турнир по историческому средневековому бою

4 сентября, в День города, в парке имени 1 Мая состоится III открытый турнир по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья» — 2022.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Жители и гости города увидят сражения на мечах в копиях доспехов 13-15 веков. На курском ристалище сразятся бойцы из Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Старого Оскола, Петрозаводска, Ливен, Белгорода, Зарайска, Воронежа. Бои пройдут в номинациях «Щит и Меч», «Меч и Баклер», «Полуторный меч», также будут сражения в командной номинации «Два на Два». Для начинающих спортсменов пройдёт турнир по спортивному мечу.

Кроме боёв будут работать развлекательно-познавательные площадки от клуба «Авалон»: — открытые бои по военной сабле; — открытая тренировка по спортивному мечу для самых маленьких; — спарринги в облегчённой спортивной экипировке на мягком оружии для всех желающих; — показательное выступление единственной в городе студии ирландского танца; — выставка и мастер-классы по исторической реконструкции костюма и быта Средневековья.
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