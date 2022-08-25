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Лента новостей / В регионе

Часть коронавирусных ограничений вводятся в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19.

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На совещании обсудили вопрос о эпидситуации в регионе и возвращению коронавирусных ограничений.

Принято решение РЕКОМЕНДОВАТЬ курянам соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций рекомендуется организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и иных местах массового пребывания людей.

 Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Отмечена необходимость усилить вакцинацию и ревакцинацию. Перечисленные противокоронавирусные меры начнут действовать с 25 августа.

 Сейчас больных коронавирусом принимают три больницы: инфекционный госпиталь, больница имени Семашко и горбольница №4. В них развернуто более 300 коек. В стационарах создан необходимый запас кислорода, медикаментов и средств защиты.
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