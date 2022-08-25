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Лента новостей / В регионе

Пляжную зону «Элеватормельмаш» никто не благоустраивает

Недавно чиновники из комитета городского хозяйства сообщили о благоустройстве пляжной зоны «Элеватормельмаш».
Фото с Официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Работы начались еще весной этого года и с тех пор мало, что изменилось.
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»:

На протяжении четырех месяцев ареал вырубки разрастается, вокруг огромное количество спиленных деревьев, веток и опилок.

Местные жители сообщают, что рабочих там не видно, они лишь изредка приезжают срубить очередную партию леса, а после уезжают, оставив древесину в виде груд мусора.

Согласно заключенному муниципальному контракту, работы должны быть завершены до 1 октября 2022. Чиновники обещали установить в зоне отдыха пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, урны, лавочки, детскую площадку.

На благоустройство выделено 3 млн. рублей.
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