На территории Курской области действует особый противопожарный режим
С установлением жаркой сухой погоды растет класс пожарной опасности, а вместе с ним и риск развития природных пожаров.
Управление по делам ГО и ЧС города напоминает: на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период ЗАПРЕЩНО:
— посещение гражданами городских лесов; — курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов и применение открытого огня на территории лесов, а также прилегающей к лесам территории по ширине 50 метров; — ограничен проезд всех видов автотранспорта по дорогам, проходящим через городские леса (за исключением спецтехники пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, МЧС, служебного автотранспорта администрации города, а также проезда к месту проживания).
За несоблюдение данных требований предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.