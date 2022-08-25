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Лента новостей / В регионе

На территории Курской области действует особый противопожарный режим

С установлением жаркой сухой погоды растет класс пожарной опасности, а вместе с ним и риск развития природных пожаров. 

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Восемь раз, за прошедшие сутки, пожарные подразделения города выезжали на тушение горящей травы и мусора. Одно из возгораний произошло на территории урочища «Горелый лес». Площадь составила порядка 500 м². 

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает: на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период ЗАПРЕЩНО: 

— посещение гражданами городских лесов; — курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов и применение открытого огня на территории лесов, а также прилегающей к лесам территории по ширине 50 метров; — ограничен проезд всех видов автотранспорта по дорогам, проходящим через городские леса (за исключением спецтехники пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, МЧС, служебного автотранспорта администрации города, а также проезда к месту проживания). 

За несоблюдение данных требований предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. 
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