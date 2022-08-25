В Курской области пройдут соревнования по велоспорту среди женщин и юниорок

В Курске и Курском районе пройдут крупные соревнования по велоспорту на шоссе среди женщин и юниорок.

В 2 километрах от М-2 на Юго-восточном обходе города Курска 28 августа в 10:00 будет дан старт на дистанцию 25 км. Велосипедистки будут соревноваться в индивидуальной гонке за Кубок России.28-31 августа пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе среди женщин и юниорок 17-18 лет. Индивидуальная и групповая гонки пройдут на Юго-восточном обходе города Курска. 30 августа на трассе Верхняя Медведица – Разиньково состоится групповая гонка до 120 км. Критериум зрители смогут увидеть 31 августа на проспекте Н. Плевицкой в Курске. Начало гонок в 10:00.2 сентября на трассе между деревнями Верхней Медведицей и Разиньково пройдут чемпионат и первенство России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок. Старт в 10:00 на дистанцию в 25 км будет дан возле д. Верхнекасиново.В период проведения соревнований в местах гонок будет ограничено автомобильное движение.