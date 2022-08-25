Курским МФЦ передадут полномочия по оказанию муниципальных и государственных услуг от органов власти

На заседании комиссии, которую в режиме ВКС провела заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько, обсудили качество предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе.

В соответствии с постановлением администрации Курской области с 1 октября органы исполнительной власти региона прекращают очный приём документов от заявителей и передают эту функцию многофункциональным центрам.В августе в МФЦ уже было переведено 150 услуг. К октябрю добавится ещё около 30 государственных услуг.Сейчас на «Госуслугах» куряне могут получить 78 массовых социально значимых услуг онлайн.До конца года планируется вывести на портал ещё 5:- предоставление информации об объектах учета из реестра имущества субъекта РФ, из реестра муниципального имущества;- выдача выписки из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;- передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда);- государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;- предоставление льготного зубопротезирования гражданам пожилого возраста, проживающим в Курской области.