Заминированные вещи и гаджеты - это фейк
Сотрудники внутренних дел призывают жителей Курской области не реагировать на новости о заминированных вещах и гаджетах.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
«Данная информация не соответствует действительности. Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и пользоваться официальными источниками информации».
Там также призвали местных жителей не распространять недостоверные данные, напомнив, что за это грозит административная ответственность.