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Лента новостей / В регионе

Заминированные вещи и гаджеты - это фейк

Сотрудники внутренних дел призывают жителей Курской области не реагировать на новости о заминированных вещах и гаджетах.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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В мессенджерах распространяется информация, что диверсанты кладут на дорогах, лавках и в кустах заминированные телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и игрушки. Автор сообщения предупреждает: небольшой снаряд может повредить конечности, что якобы и произошло с человеком в Курске, которому оторвало руку.

«Данная информация не соответствует действительности. Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и пользоваться официальными источниками информации».

Там также призвали местных жителей не распространять недостоверные данные, напомнив, что за это грозит административная ответственность.
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