Заминированные вещи и гаджеты - это фейк

Сотрудники внутренних дел призывают жителей Курской области не реагировать на новости о заминированных вещах и гаджетах.

В мессенджерах распространяется информация, что диверсанты кладут на дорогах, лавках и в кустах заминированные телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и игрушки. Автор сообщения предупреждает: небольшой снаряд может повредить конечности, что якобы и произошло с человеком в Курске, которому оторвало руку.«Данная информация не соответствует действительности. Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и пользоваться официальными источниками информации».Там также призвали местных жителей не распространять недостоверные данные, напомнив, что за это грозит административная ответственность.