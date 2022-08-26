Каллы в ассортименте маркетплейса: преимущества, применение и уход

Расцветки сортов варьируются от невинно-белого до сочного желтого, яркого алого и даже темно-бордового, почти черного. Такое многообразие позволяет подобрать удачный вариант для любого случая и назначения. Несмотря на экзотичный внешний вид, приобрести их не составляет труда. Цветочный маркетплейс FloMarket предлагает широкий выбор на своём сайте https://flomarket.com/moscow.
Одна из особенностей этого цветка в том, что благодаря длинному стеблю можно получить очень разные по внешнему виду и стилю композиции: пышные каскадные букеты, которые будут выглядеть в руках как цветочный водопад, или напротив — высокие, элегантные композиции.
Кроме своей эстетики, каллы отличаются нежным, ненавязчивым запахом. У некоторых сортов он сильно напоминает аромат ванили. Также это отличный вариант для аллергиков, ведь пыльцу цветка легко смыть. И, если большая часть срезанных цветов сохраняет свою свежесть в вазе около 5-7 дней, то каллы при правильном к ним подходе могут стоять до двух недель.
УходИх, как и другие цветы, не стоит размещать возле приборов отопления или под ярким солнечным светом. Стебли желательно подрезать немного каждый день — освежая срез, вы продлеваете жизнь любому растению из букета. А вот по особенным рекомендациям флористов, помимо вышеуказанного, желательно разрезать каждый из стеблей на четыре части — совсем немного, на длину около сантиметра. Это поможет цветам больше «пить».
Каллы, несмотря на все свои преимущества, не слишком популярные, но совершенно незаслуженно. Они безвредны, поэтому их можно разместить в любой части квартиры. А за счет своей «долговечности» каллы будут радовать глаз заметно дольше.
Во многих интернет-магазинах сейчас есть возможность выставить фильтр именно по цветку, а значит: взглянуть и на букеты только из калл, и на композиции с ними в самых разных цветовых решениях. Вариант можно найти на любой праздник, выбрать что-то в подарок без повода или же просто украсить собственное жилье.